In der U10 knüpfte Milaine Stockdieck an die Erfolgen des Vorjahres an, indem sie mit vier Siegen souverän den ersten Platz belegte. Laurin Hilge und Dennis Scheck beanspruchten mit jeweils drei Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz für sich. Medine Ejilmez wurde mit einem Sieg und einer Niederlage ebenfalls Zweitplatzierte.

Jan Niklas Wolf und Marten Haarmeier beendeten ihr erstes Turnier mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem dritten Treppchenplatz, dicht gefolgt von Mohammed Al Dawich auf dem vierten Platz. Jule Berlemann zeigte trotz starkem Teilnehmerfeld Durchhaltevermögen und erreichte den fünften Platz.

Die Kämpfer der U13 trumpften gleich mit drei ersten Plätzen auf. Maximilian Wollnik entschied alle Kämpfe sicher für sich, während in den Pools von Ben Wilmer und Arvid Hilge die Ergebnisse bis kurz vor Schluss offen waren. Lukas Klaassen und Hauke Rogowski teilten sich einen Pool. Im Kampf der Ladberger ging Lukas als Sieger hervor, der am Ende auch als Dritter auf dem Podium stand. Hauke belegte den fünften Platz.

Felix Hugenroth startete mit zwei Siegen gut in das Turnier, musste dann aber die nächsten zwei Kämpfe an seine Kontrahenten abgeben und stand anschließend auf Rang vier.

In der U15 kämpfte sich Philipp Waldhecker durch ein starkes Teilnehmerfeld und zeigte im Verlauf der Kämpfe eine tolle Entwicklung seiner Techniken. Mit einem Sieg und drei Niederlagen stand er am Ende auf dem vierten Platz. Max Wallmann erkämpfte sich mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen beachtlichen dritten Rang. Niels Kisker landete ebenfalls auf dem Bronze-Platz. Durch ihre Platzierungen haben sich alle drei für die Bezirksmeisterschaften am kommenden Wochenende qualifiziert.