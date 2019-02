Zwar führten die Versmolderinnen nach knapp zehn Minuten mit 5:2, aber der TSV schaffte in der 14. Minute den 6:6-Ausgleich. Damit war jedoch das Pulver der Gäste verschossen.

„Da bekommen wir einen 0:4-Lauf gegen uns und werfen in einer Viertelstunde selbst nur zwei Tore“, beschrieb TSV-Trainer Andreas Friese , der am Saisonende beim TSV sein Traineramt in andere Hände übergeben wird. „Wir machend dann zu viele technische Fehler und kriegen dadurch vermeidbare Tempogegenstöße“, kritisierte Friese. Dazu wurden eigene Chancen nicht genutzt. „Dann stehen wir am Ende wieder dumm da.“ Mit 15:8 für Versmold ging es in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Deckung umgestellt, da lief es dann auch besser“, sagt der TSV-Coach. Immerhin konnten die Ladbergerinnen somit den zweiten Durchgang ausgeglichen (12:12) gestalten. Doch am Ende standen sie halt mit leeren Händen da. Es war bereits die dritte Pleite in Folge. „Wir machen einfach zur Zeit zu viele einfache Fehler“, bemängelte der Coach.

Bis kommenden Samstag soll an den Stellschrauben gedreht werden. Dan kommt Vorwärts Wettringen 3 in die Rott-Sporthalle – auch keine leichte Aufgabe.

Tore: Teigelmeister (7/4), Wüller (4), Ehmann (2), Kattmann (2), Haverkamp (1), Eppe (1), Rehkopf (1), Schlathölter (1) und Kötterheinrich (1).