Im Hinspiel fuhr der TSV als Favorit nach Gronau – und bekam beim 13:30 vom vermeintlichen Abstiegskandidaten Nummer eins gehörig das Fell über die Ohren gezogen. Das war die erste Pleite der Ladberger unter ihrem neuen Trainer Holger Kaiser . Davor gab es vier Siege in Folge vom Start weg. Läuft es jetzt gar genau anders herum und der TSV stoppt den Abwärtstrend?

TSV-Coach Holger Kaiser sieht die aktuelle Lage nicht als besorgniserregend an. Eine Krise sähe er nicht, sagte er vor dem Spieltag. Durch den Ausfall von Jens Giesbert und anderen Routiniers ist Kaiser in seinem ersten Jahr als Trainer im Heidedorf gezwungen auf die Jugend zu setzen. „Wir sind in diesem Jahr noch in einer Fíndungsphase“,so der TSV-Coach. Auch am Sonntagabend gegen Gronau liegt die Verantwortung wieder auf jungen Schultern. Kaiser geht fest davon aus, dass diese dem Verein noch eine Menge Freude bereiten werden. Das in der Hinrunde erarbeitete Punktepolster machte die aktuelle Leidenszeit vielleicht etwas leichter. Dennoch, Punkte sollen endlich mal wieder auf dem Konto landen.

An Vorwärts Gronau haben sich aber zuletzt auch schon andere Kaliber die Zähne ein blaues Auge geholt. Vor einer Woche kassierte Friesen Telgte an der holländischen Grenze eine 31:34-Niederlage. Davor verlor der TV Werther zu Hause mit 23:25. Da hat der TSV schon eine harte Nuss zu knacken.