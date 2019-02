Auch in Gönnerlaune zeigt sich der TSV-Coach nicht, wenn am Samstagabend Vorwärts Wettringen 2 in der Rott-Sporthalle vorbeischaut. „Wir wollen denen keine Tempogegenstöße gönnen“, erwartet er und führt als Beispiel die Begegnung vor ein paar Wochen gegen Greven an. „Da hat es ja auch gut geklappt.“

Die aktuellen Bilanzen legen jedoch nahe, dass die Gäste als Favoriten in die Halle einlaufen werden. Hat der TSV seit dem Sieg gegen Greven nichts mehr auf die Beine bekommen, feierte Wettringen fünf Siege in Folge. Und das Hinspiel ging mit 30:13 mehr als deutlich an Wettringen.

Obwohl alles gegen den TSV zu sprechen scheint, gibt Friese die Hoffnung nicht auf: „Wir müssen wieder in die Spur kommen. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel, in dem wir bis zum Ende an Wettringen dran bleiben und mit etwas Glück vielleicht gewinnen.“ Vor einer Woche in Versmold sei schade gewesen, „davor haben wir aber zwei Mal versagt.“