Marc Hettwer hat sich am Dienstagabend beim Kreistag in Uffeln nicht noch einmal zur Wahl als Vorsitzender des Fußballkreises Tecklenburg gestellt. Nach drei Jahren Amtszeit gab er den Vorsitz ab, der allerdings in der Familie bleibt: Marcs Vater Helmut Hettwer wurde zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Einhergehend damit gibt es mittelfristig einige weitere personelle Umstrukturierungen im Vorstand des Fußballkreises 31. Die Wahl von Helmut Hettwer nur eine Lösung auf Zeit sein. Neu im Kreisvorstand ist Lars Finke auch aus Schale. Finke soll in Hettwers dreijähriger Amtszeit an die Kreis- und Verbandsarbeit herangeführt werden, um mittelfristig als Vorsitzender zu übernehmen. Auch Markus Raschke, der von 2007 bis 2016 Kreisvorsitzender war, bleibt dem Gremium weiter enthalten und steht mit Rat und Tat zur Seite. Ausführlicher Bericht folgt.