Nach der Karnevalspause will das Kaiser-Team am Sonntagabend in Havixbeck (18 Uhr) daran anknüpfen und Sieg Nummer zwei landen. Im Hinspiel gelang dies mit einem 27:24-Erfolg.

Havixbeck punktete vor zwei Wochen beim 29:29 in Telgte und holte den ersten Auswärtspunkt der Saison. In eigener Halle läuft es beim Tabellenvorletzten dagegen besser. Schon vier Mal verließen sie die Baumbergehalle als Gewinner. Am Sonntag soll der fünfte Streich folgen. SWH-Coach Tom Langhoff warnt: „Wir treffen auf einen schweren Gegner.“ Er ist ein wenig darüber verwundert, dass der TSV mit seinem Spielerpotenzial „nur“ Tabellenfünfter ist. Im Hinspiel habe sich sein Team, so der ehemalige ISV-Coach, unter Wert verkauft.

„Das wird eine echte Prüfung für meine junge Truppe am Sonntagabend“, sagt TSV-Coach Holger Kaiser, der auf fünf Stammkräfte verzichten muss, Holdsch, Giesbert, Alkenane, Beckstedde und Cervenka fallen aus. „Havixbeck ist eine Mannschaft, die 60 Minuten kämpft und nicht aufgibt“, so Kaiser über den kommenden Gastgeber. „Das wird ein reines Kampfspiel“, geht der TSV-Coach nicht davon aus, dass es ein spielerischer Leckerbissen wird.