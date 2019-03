„Das war eine einzige Katastrophe, keine Leistung, keine Konzentration, es war rein gar nichts da“, machte TSV-Coach Andreas Friese nach dem mit 27:34 verlorenem Spiel aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Wir waren beweglich wie Bahnschranken.“

Anfangs hielt der TSV die Partie noch ausgeglichen. „Wieder einmal haben wir aber klare Chancen bei Tempogegenstößen ausgelassen“, schimpfte er. Zur Pause führten die Münsteranerinnen dann mit 16:14. „Da stand das Spiel kurz vorm Abbruch, weil es durchs Dach geregnet hat. Leider hat der Regen wieder aufgehört“, meinte Friese. So musste dann doch die zweite Halbzeit gespielt werden. Und das Spiel des TSV wurde nicht besser. „Es war keine Einstellung da, besonders in der Abwehr“, kritisierte der TSV-Coach seine Sieben. Sparta setzte sich weiter ab, der TSV kam nie mehr näher als bis auf zwei Tore heran. „Einfach frustrierend“, fand Friese das Geschehen. „Jetzt wird das nächste Woche in Harsewinkel schon ein Endspiel für uns Für hätten schon alles sicher haben können.“

Tore: Teigelmeister (9/2), Eppe (4), Untiet (3), Ehmann (2), Huckenbeck (2), Kötterheinrich (2), Wüller (2), Oeljeklaus (1), Hannig (1) und Schlathölter (1)