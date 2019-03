Zwei Titelgewinne für den TSV Ladbergen

Mit vier Riegen waren die Turnerinnen des TSV Ladbergen am vergangenen Sonntag zu den Bezirksmannschafts-Meisterschafter nach Beckum gefahren. Mit zwei Titeln und einem weiteren Podiumsplatz kehrten die TSV-Mädchen zurück. Damit haben sich drei Teams für die Münsterlandmeisterschaften am 31. März in Dülmen qualifiziert.

Den ersten Titel bejubelte der TSV in der Wettkampfklasse 1. Das Quintett mit Birte Maneke , Anna Muhmann, Finja Buddendieck, Karina Kaul und Zoe Schlichter setzte sich mit 245,90 Punkten und 2,10 Punkten Vorsprung vor dem TuS Freckenhorst und der Warendorfer SU durch. Auch in der Einzelwertung, waren die TSV-Mädels vorne dabei. Birte Maneke landete auf Platz zwei (62,60). Direkt hinter ihr sicherte sich Anna Muhmann (62,30) Rang drei.

Für die Überraschung in Riege in der Wettkampfklasse 2. Als Drittplatzierter der Kreismeisterschaften angereist hingen die Trauben hoch. Die Chancen auf ein Weiterkommen waren eher gering eingestuft worden. Aber das TSV-Quintett mit Lea Schreder , Svea Behling, Merissa Wibbeler, Silja Stork und Sarah Maneke steigerte sich in Beckum enorm und belegte mit 229,80 Punkten überraschend den dritten Platz hinter TV Beckum und TV Lengerich. Damit gelang auch die Qualifikation zu den Münsterlandmeisterschaften in Dülmen. Zudem belegte Lea Schreder mit 58,50 Punkten in der Einzelwertung den zehnten Rang.

Für den nächsten Jubel im gut gefüllten TSV-Block sorgte die Riege in der Wettkampfklasse 3. Und es war sehr knapp. Am Ende sicherte sich der TSV mit Franziska Wollnik, Luisa Maneke, Enie Schlichter, Marlene Stork und Hannah Keuer mit 222,85 Punkten den Bezirkstitel. Mir nur 0,15 Punkten dahinter landete Gastgeber TV Beckum vor dem SC Nienberge. Neben dem Mannschaftserfolg, waren auch der fünfte Platz in der Einzelwertung von Franziska Wollnik (55,95) und Luisa Maneke (55,85) als Sechste, sehr erfreulich.

Auch in der Wettkampfklasse 6 war Ladbergen mit einer Riege vertreten. Dieser Wettkampf endete auf Bezirksebene. Als Dritte der Kreismeisterschaften angereist, war der TSV klarer Außenseiter. Aber das Quintett um Fenja Hitz, Ritag Soliman, Burbuque Hoxhai, Lotta Schröerlücke und Elmedina Chwojko zeigte einen guten Wettkampf. Mit 188,90 Punkten reichte es zum guten neunten Platz. Der Titel ging an den TSC Gievenbeck, vor TV Ibbenbüren und TuS Freckenhorst.

Abteilungsleiterin Marina Hilgemann und Sportwartin Melanie Behling strahlten nach dem Wettkampf um die Wette: „Einen so erfolgreichen Tag auf Bezirksebene hatten wir schon lange nicht mehr. Unsere Mädels haben tolle Leistungen gebracht. Wir freuen uns jetzt auf die Münsterlandmeisterschaften in Dülmen“.