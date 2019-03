Es war bereits der vierte Sieg in Folge. Dabei musste Holger Kaiser noch kurzfristig auf den erkrankten Robin Dellbrügge verzichten. „Es war ein tolles Spiel von der jungen Truppe“, war Kaiser nach Spielschluss richtig aus dem Häuschen.

In den ersten Minuten tat sich der TSV schwer ins Spiel zu kommen. „Da hatten wir Probleme mit deren Linkshänder. Nach einer Systemumstellung lief es dann aber besser“, so Kaiser. In der 13. Minute führte Hesselteich 6:3, dann kam der TSV besser ins Spiel und ging zehn Minuten später beim 9:8 erstmals in Führung. Bis zur Pause blieb das Spiel offen. Mit 12:11 für die Gästen wurden nach 30 Minuten die Seiten gewechselt.

Auch nach Wiederanwurf leistete Hesselteich weiter heftigen Widerstand. Dann setzte sich der TSV auf 18:14 (45. Minute) ab. Die Gastgeber aber gaben sich so schnell nicht geschlagen und kamen wieder auf ein Tor heran (19:20). Dann legte der TSV wieder einen Zahn zu und setzte sich auf 26:20 ab. Damit war die Partie zu Gunsten der Gäste entschieden. Am Ende hieß es dann 27:22 für Ladbergen.

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen Gegner, der gegen den Abstieg kämpft, einfach nur überragend“, lobte Ladbergens Trainer sein „Jugend forscht-Team“. Überragend sei die Torwartleistung von Dustin Mechelhoff gewesen, fügte ein hoch zufriedener Kaiser noch an.

Damit geht der TSV Ladbergen gut gerüstet in das Topspiel am kommenden Sonntag. Dann kommt der Tabellenzweite TG Hörste, der am Samstag den TV Friesen Telgte mit 33:29 bezwang, in die Rott-Sporthalle nach Ladbergen. Nach den letzten Erfolgen kann der TSV selbstbewusst in diese Partie gehen.

► Tore: König (8/3), Schedeit (6/3), Minnerup (5), Cervenka (3), Jebsen (2), Schröer (1), Friese (1) und Meyer (1).