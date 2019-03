Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Turnabteilung des TSV Ladbergen wieder ihre vereinsinternen Ehrungen vorgenommen. Als Turnerin des Jahres wurde Birte Maneke ausgezeichnet. Als amtierende Bezirkseinzelmeisterin, hat sie sich den Titel verdient. Zudem gewann sie mit ihrer Riege die Mannschafts-Kreismeisterschaften und wurde jeweils Dritte auf Bezirks- und Münsterland Ebene. Zur Belohnung gab es neben einem Pokal einen Turnbeutel-Rucksack.

Verliehen wurde auch der Titel „Teamgeist des Jahres“. Kriterien für die Auszeichnung sind eine eifrige Trainingsbeteiligung, gutes Miteinander sowie positive Einstellung rund um die gesamte Abteilung und eigene Riege. Die Auszeichnungen gingen an Anna Muhmann, Sarah Maneke und Hannah Keuer. Ein besonderer „Blumen-Dank“, ging an das Cafeteria-Orgateam Tanja Maneke, Simone Maneke und Claudia Schütte, die im Vorfeld der auszurichtenden Wettkämpfe (besonders zum Nikolauswettkampf), viele wichtige Arbeiten bewältigen.

Sportlich, geht es am kommenden Sonntag für die Turnabteilung des TSV weiter. Dann stehen in Dülmen die Münsterland-Mannschaftsmeisterschaften an. Bei der kommenden Auflage geht der TSV Ladbergen in Dülmen mit drei Turnriegen an den Start.