Der BSV Roxel ist Tabellenelfter und belegt einen der drei Abstiegsränge. Der TSV ist Neunter und hat noch zwei Punkte mehr auf dem Konto. Trainer Friese weiß also, was die Stunde geschlagen hat, wenn der BSV Samstagabend (18 Uhr) in der Rott-Sporthalle aufkreuzt.

„Von den vergangenen Spielen hätten wir das eine oder andere gewinnen müssen. Das haben wir aber nicht“, trauert der Ladberger Trainer den verlorenen Punkten hinterher. In diesem Jahr hat der TSV erst zweimal ein Spiel gewonnen. Aber gegen die direkten Konkurrenten HCI. Sparta und zuletzt Harsewinkel gab es Enttäuschungen. „Schade, sonst wäre wir vielleicht schon gerettet“, meint Friese.

Mit dem BSV Roxel kommt eine Mannschaft nach Ladbergen, die mit ganz anderen Plänen in die Saison gegangen war. „Die wollten eigentlich oben mitspielen“, so der TSV-Coach, der auch eine Menge Respekt vor dem Gast hat. „Das wird ein ganz schweres Spiel.“ Von seinem Team erwartet er deshalb eine hundertprozentige Einstellung und vollste Konzentration. „Wir müssen endlich mal wieder unsere Wurfchancen besser nutzen“, fordert Friese. „Und wir müssen bis zum Schluss konzentriert bleiben und eine gute Cleverness an den Tag legen.“

Ob die Pause am vergangenen Wochenende gut war, wird sich erst nach dem Spiel gegen den BSV zeigen. Im Training, so beklagt Friese, fehlten immer wieder Spielerinnen wegen Verletzung oder Erkrankung. Gegen Roxel fällt neben Linda Kattmann, für die die Saison gelaufen ist, auch noch Alessa Eppe aus. „Da fällt schon einen gewisse Qualität weg“, befürchtet Friese. Diesem Druck muss die Mannschaft aber jetzt standhalten. Nur ein Sieg zählt heute Abend, denn die Aufgaben werden nicht leichter und die Spiele weniger.