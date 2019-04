In der Wettkampfklasse 1 ging der TSV als frisch gebackener Kreis- und Bezirksmeister an den Start. Mannschaft und Trainerteam machten sich im Vorfeld Hoffnungen auf einen Podiumsplatz, was dem TSV-Quintett dann auch gelang. Und das, obwohl es am Balken einige Stürze gab. Nach tollen Leistungen, besonders am Barren und Sprung, errichte die Mannschaft um Anna Muhmann, Birte Maneke , Finja Buddendiek, Karina Kaul und Zoe Schlichter mit 242,05 Punkten einen überragenden zweiten Platz. Mit nur 0,75 Punkten verfehlte der TSV den durchaus möglichen Sieg. Toll war zudem der dritte Platz von Anna Muhmann in der Einzelwertung mit 61,50 Punkten. Auch Birte Maneke, landete hier mit 61,40 Punkten auf einem starken fünften Rang. Der Sieg in dieser Wettkampfklasse ging an den Gastgeber TV Dülmen. Bronze erreichte ETuS Rheine.

In der Wettkampfklasse 2 ging die junge Riege des TSV als Außenseiter an den Start. Nach dem dritten Platz bei den Kreismeisterschaften hatte die Mannschaft überraschend auch bei den Bezirksmeisterschaften den dritten Rang belegt und so das Starterticket für Dülmen gelöst. Im Vorfeld war somit eine Platzierung zwischen sieben und neun realistisch. Doch es kam besser. Nach einem guten Start am Reck, lief es auch am Balken ohne Sturz und am Boden gut. Zum Abschluss am Sprung legte die TSV-Riege mit Sarah Maneke, Merissa Wibbeler, Lea Schreder, Svea Behling und Silja Stork noch einmal alles in die Waagschale. Das wurde belohnt. Mit 227,40 Punkten landeten die TSV-Youngster bei ihren ersten Münsterlandmeisterschaften auf Platz sechs. Der Sieg ging hier an den TV Beckum vor den Riegen des TV Dülmen und TV Gescher.

Auch in der Wettkampfklasse 3 gab es Grund zum Jubeln. Auch diese Mannschaft der Jahrgänge 2009 und 2010 trat in Dülmen als amtierender Kreis- und Bezirksmeister an. So wollte man auch am Sonntag einen Platz auf dem Podium ergattern. Das TSV-Quintett mit Franziska Wollnik, Enie Schlichter, Hannah Keuer, Luisa Maneke und Marlene Stork agierten besonders am Barren und Boden stark und holten sich mit 227,50 Punkten die Silbermedaille mit nur 0,50 Punkten Rückstand auf den neuen Titelträger TSG Reken und vor dem TV Gescher.

Die Verantwortlichen des TSV strahlten nach dem Wettkampftag zurecht. „Wir sind unheimlich stolz auf alle Mädels, die heute hier dabei waren. Sie haben tolle Leistungen gezeigt und unseren Verein auf Gau-Ebene sensationell repräsentiert. Die Arbeit im Training, hat sich für uns heute ausgezahlt“, so Sportwartin Melanie Behling und Abteilungsleiterin Marina Hilgemann.