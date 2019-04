Haben DSC-Anhänger TGK-Spieler beleidigt?

Was genau passiert ist, lässt sich nur schwer eruieren. Dass etwas vorgefallen ist, scheint sicher. Spieler und Trainer beider Clubs sowie der Schiedsrichter bestätigen das. Beschämend ist es allemal. Während des Kreisliga-A-Spiels am Sonntag zwischen TuS Graf Kobbo Tecklenburg und dem SC Dören­the sind Kobbo-Spieler von Teilen des Dörenther Anhangs laut Aussage aller Beteiligten rassistisch beleidigt worden. Das sei ein absolutes „No-Go“, erklären DSC-Coach Ralf Scholz und Tecklenburg-Trainer Klaus Bienemann . „Ja, da ist etwas vorgefallen“, erklärt Bienemann. „Einige unserer Jungs mit Mi­grationshintergrund sind verbal angegriffen worden. Das geht gar nicht. Ich muss meinen Spielern ein Kompliment machen, dass sie so ruhig geblieben sind.“

Ralf Scholz stößt ins gleiche Horn. „Ich habe nichts mitbekommen, mir wurde aber erzählt, dass etwas reingerufen worden sein soll. Hätte ich es gehört, dann wäre sofort etwas passiert. Auch meine Spieler hätten das gar nicht zugelassen.“ So fühlten sich einige Akteure des SC Dörenthe auch nicht wohl in ihrer Haut und versuchten die Zuschauer zu beruhigen.

Das bestätigt Schiedsrichter Ulrich Bröker (SW Esch). „Ich selbst habe gar nichts mitbekommen, weil ich mich auf der gegenüber liegenden Seite aufgehalten habe. Kurz nach der Halbzeit ist aber ein Dörenther Spieler zu den eigenen Zuschauern gegangen, um auf sie einzuwirken. Die Rufe hörten aber wohl nicht auf, so dass wenig später Tecklenburger Spieler zu mir gekommen sind, um mich über weitere rassistische Äußerungen zu informieren. Daraufhin habe ich mit beiden Spielführern gesprochen und ihnen erklärt, dass ich das Spiel abbrechen würde, wenn das nicht aufhört.“

Zudem suchte auch Bröker den Weg zu den Zuschauern und ermahnte sie, sich im Zaum zu halten. Fortan sei laut Bröker alles ruhig geblieben, und die Partie konnte problemlos zu Ende geführt werden. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:1 für den SC Dörenthe. „Deshalb verstehe ich das Ganze gar nicht“, echauffierte sich Klaus Bienemann. „Die hätten doch die Führung und den Sieg genießen können, stattdessen passiert so etwas.“

Auch Ralf Scholz wollte nichts schönreden: „Wir haben hinterher mit den Tecklenburgern noch zusammen gesessen. Rein sportlich hatten wir überhaupt kein Problem. Was genau vorgefallen ist, kann ich nicht sagen. So etwas darf aber einfach nicht sein.“

Schiedsrichter Ulrich Bröker überlegt noch, ob er einen Sonderbericht verfassen wird. „Auch wenn ich selbst nichts gehört habe, weiß ich, dass etwas vorgefallen ist, was in die rassistische Schiene geht. Und da muss man rigoros entgegenwirken.“

Womit alle Parteien Recht haben. Weltweit gibt es den Slogan „Wir gegen Rassismus“. Mit Äußerungen, wie sie in Tecklenburg gefallen sein sollen, wird dieses Engagement mit Füßen getreten. Das hat auf dem Fußballplatz rein gar nichts zu suchen.

Alfred Stegemann