Nach den beiden Niederlagen in den ersten beiden Spielen gegen Werne und in Hillentrup sind die Ladberger Chancen auf ein Minimum gesunken. Zwei Mannschaften der Viererrunde schaffen den Ligaerhalt, vielleicht sogar drei.

Um noch Zweiter zu werden, müsste am Sonntag in der Sporthalle Wetter-Oberwengern schon ein eigener Sieg her. Und danach müsste der TV Werne am Abend in Hillentrup verlieren. Dieses Spiel beginnt erst um 17.45. Dann wären der TSV, Wetter und Werne punktgleich und es würde der direkte Vergleich herangezogen.

Ob am Ende gar drei Mannschaften in der Landesliga verbleiben, hängt vom Zweitligaabsteiger DJK/MJC Trier ab. Sollte es Trier bis zum gestrigen Freitag nichtgeschafft haben, eine Bürgschaft für die kommende Saison zu hinterlegen, wird das auch Folgen für den Handballverband in Westfalen haben. Dann berechtigt nämlich auch der dritte Platz in der Relegation zum Verbleib in der Liga. Das berichteten die Ruhr Nachrichten am Mittwoch.

Es ist also viel „Wenn und Aber“ im Spiel. Aus Ladberger Sicht hilft, wie auch immer man das ganze dreht oder wendet, am Sonntag nur ein Sieg. Und dann das Prinzip Hoffnung. „Wenn wir in Wetter gewinnen, fahren wir mit guter Stimmung nach Hause und müssen auf das andere Ergebnis warten. Verlieren wir, dann fahren wir als Absteiger nach Hause“, sagt TSV-Coach Andreas Friese , für den das Relegationsspiel am Sonntag sein letztes Spiel als Ladberger Trainer ist – so oder so.

In den ersten beiden Spielen scheiterte der TSV vor allem an seiner Chancenauswertung und Wurfschwäche. In Hillentrup sah das vor Wochenfrist zwar schon etwas besser aus, doch trotz einer Leistungssteigerung mussten die Gäste in die zweite Relegations-Niederlage einwilligen.

Jetzt gilt die volle Konzentration dem Spiel in Wetter. „Die HSG war vor der Relegationsrunde der Favorit“, so Andreas Friese. Doch zum Start gab es eine 23:31-Pleite in Hillentrup. Dann folgte in Werne mit dem 34:24-Sieg ein starker Auftritt. „Die haben für Sonntag sogar eine Spielerin wieder reaktiviert“, weiß der Ladberger Coach.

Wie motiviert die Gastgeberinnen sind, zeigt ein Aufruf auf der Homepage der HSG Wetter . „Liebe Wetteraner, Herdecker, Gevelsberger, Wittener, Hattinger oder Hagener, lasst uns das letzte Heimspiel der Rot-Weißen zum Feuerwerk machen. Wir, die HSG, brauchen jeden von euch am Sonntag in der Halle. Bringt jeden mit, den Ihr kennt und vor allem etwas, was Lärm macht. Ob Fußballverein, Feuerwehr, Handballverein, Turnverein oder Spielmannszug. Auch wenn um 15 Uhr Kaffee und Kuchenzeit bei Oma ist, bringt diese einfach mit!“ ist dort zu lesen.

Die TSV-Damen müssen sich am Sonntagnachmittag wohl auf einen wahren Hexenkessel einstellen. Doch selbst hat der TSV auch seine Fans mobilisiert. Um 12.15 Uhr fährt der Bus von Ladbergen ab. „Da sind höchsten noch ein, zwei Plätze frei. Das ist sehr gut“, freut sich Trainer Friese über die Unterstützung. Was zusätzlich seine Stimmung hebt, ist die Tatsache, „dass wir zum ersten Mal in der Relegation komplett sind.“