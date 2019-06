Die Ladberger Nachwuchsgolfer Sebastian Straube , Max Tebbe , Jesko Ferlemann, Friederike Möllmann, Paul Fiegenbaum und Henri Huizinga brachten dabei hervorragende Ergebnisse ins Clubhaus.

Nach 18 gespielten Löchern belegte die Jugend-Mannschaft des GC Ladbergen in der Netto- und Brutto-Teamwertung den zweiten Platz. In der Einzelwertung Brutto Jungen bestätigte Sebastian Straube seine anhaltende Top-Form und erzielte den zweiten Platz. Friederike Möllmann erreichte Platz fünf in der Einzelwertung Brutto Mädchen.

Paul Fiegenbaum, der seine erste Saison in der Jugendliga bestreitet, spielte eine sehr gute Runde und belegte den zweiten Platz in der Netto-Einzelwertung. Max Tebbe erwischte ebenfalls einen guten Tag und erreichte in der Brutto-Einzelwertung Jungen den achten und in der Nettowertung den sechsten Rang.

Die Ladberger Mini-Mannschaft spielte ebenfalls in Telgte und belegte im Minicup den vierten Platz. Erster wurde der GC Brückhausen, vor dem GC Aldruper Heide und Tecklenburger Land. Die Ränge fünf und sechs erreichte die Spielgemeinschaft Telgte/Münsterland und der GC Osnabrück-Dütetal. In der Einzelwertung belegte Bernadette Möllmann aus Ladbergen den neunten Platz.