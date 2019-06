Ladbergen -

Die Herren des Golfclub Ladbergen hatten am dritten Spieltag in der Deutschen Golf Liga Heimrecht. Am Ende waren Freude und Überraschung gleichermaßen riesengroß. Der von Mannschaftskapitän Holger Rickert eingeforderte - doch von vielen nicht für möglich gehaltene - Heimsieg war geschafft.