Am Mittwochmorgen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage drei bis acht der 2. Bundesliga terminiert. Nachdem die ersten beiden Spieltage gegen Heidenheim und Sandhausen bereits zeitgenau angesetzt worden waren, folgen nun die Partie bis einschließlich des achten Spieltags – inbegriffen sind die Brückentage gegen den SV Darmstadt, den Karlsruher SC und den FC. St. Pauli. Das Heimspiel gegen Darmstadt bestreitet der VfL am Montag, 19. August, ab 20.30 Uhr an der Bremer Brücke.

Beim SV Wehen Wiesbaden gastiert der VfL am Freitag, 27. September, ab 18.30 Uhr. Die übrigen Begegnungen finden alle sonntags ab 13.30 Uhr statt.

Die VfL-Spiele:

1. Spieltag, Sa., 27. Juli, 15.30 Uhr

VfL - 1. FC Heidenheim

2. Spieltag, Fr., 2. August, 18.30 Uhr

SV Sandhausen - VfL Osnabrück

3. Spieltag, Mo., 19. August, 20.30 Uhr

VfL Osnabrück – SV Darmstadt 98

4. Spieltag, So., 25. August, 13.30 Uhr

1. FC Nürnberg – VfL Osnabrück

5. Spieltag, So., 1. September, 13.30 Uhr

VfL Osnabrück – Karlsruher SC

6. Spieltag, So, 15. September, 13.30 Uhr

FC Erzgebirge Aue – VfL Osnabrück

7. Spieltag, So,, 22. September, 13.30 Uhr

VfL Osnabrück – FC St. Pauli

8. Spieltag, Freitag, 27. September, 18.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück