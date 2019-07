Preußen Lengerich hat sein erstes Vorbereitungsspiel zur neuen Saison am Sonntagnachmittag mit 3:1 gegen den B-Ligisten BSV Brochterbeck gewonnen. Dominic Dohe brachte den A-Ligisten am Aldruper Damm früh in Führung (9.). Kurz nach der Pause (49.) traf Dohe erneut. Marc Siegmund (57.) erhöhte auf 3:0. Brochterbecks Ehrentreffer erzielte Pitt Hoge (80.).

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg gewann am Sonntag sein Testspiel gegen SF Gellendorf II ebenfalls mit 3:1. Der Ex-Lengericher Till Guttek sorgte per Doppelpack für die 2:0-Pausenführung (18./27.) Im zweiten Durchgang markierte Julian Lüttmann (57.9 das 3:0. Die Gäste verkürzten in der 90. Minute noch auf 1:3 (Geers). A-Ligaaufsteiger SW Lienen unterlag am Samstag Viktoria Gesmold mit 2:4. Tore: 1:0 Winkler (16.), 2:0 Fiegenbaum (28.), 2:1 Bietendorf (56.), 2:2, 2:3 Schülter (63., 73.), 2:4 Hollmann (76.).

Weitere Testspielergebnisse: SF Lotte U23 - SC Dörenthe 3:3; Tore: 0:1, 0:2 Zeciri (9., 15.), 0:3 D. Klaas (26.), 1:3 Biermann (38., Strafstoß), 2:3 Fiedler (56.), 3:3 Stänner (83.). SC Velpe/Süd - SV Büren 0:7; Tore: 0:1 Poppe (14., Strafstoß), 0:2 Klug (50.), 0:3 Diniz (52.), 0:4 Kükenbrink (64.), 0:5 Klug (65.), 0:6 Poppe (67.), 0:7 Miskine (73.). BSV Brochterbeck - Falke Saerbeck 2:2; Tore: 1:0 Usov (14.), 2:0 Steuter (27.), 2:1 Mersch (28.), 2:2 Hoge (90.). Teuto Riesenbeck - SC Altenrheine 2 6:1; Tore: 1:0 C. Beer (6.), 1:1 Kruse (8.), 2:1 Bischoff (11.), 3:1, 4:1 C. Beer (23., 36.), 5:1 C. Plake (55.), 6:1 C. Beer (73). SV Dickenberg - SVC Laggenbeck 2 2:1; Tore: 1:0 J. Wesselmann (10.), 1:1 Fleck (32.), 2:1 Reinelt (37.).