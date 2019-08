Im Vorfeld gab es drei Sichtungen zum westfälischen Nachwuchschampionat der Ponydressurreiter (U14) in der Klasse A. Von den jeweils 100 Teilnehmern lösten nur die besten Fünf das Ticket für das westfälische Nachwuchschampionat. Maja Osterhaus und Polly das Pony waren in allen drei Sichtungen platziert und schafften es in Billerbeck unter die besten Fünf.

Maja Osterhaus mit Polly das Pony.

Die Teilnahme an dem westfälischen Nachwuchschampionat war somit sicher. Hier absolvierten die beiden zwei Runden mit dem jeweils zwölften Platz. Das bedeutete auch im Endklassement Rang zwölf.

Hanna Tillmann nahm mit Lord Louis O teil und startete im Nachwuchschampionat Springen. Sie gewann die erste Wertungsprüfung, einem Stil-Springen der Klasse L, mit der Wertnote von 8,8. Auch wenn die zwei weiteren Wertungsprüfungen nicht so erfolgreich verliefen, freute sich Hanna über einen sechsten Rang in der Gesamtwertung.

Mit Nobel Nagano trat Hanna in der Disziplin Pony-Dressur an. Geritten wurden zwei L**-Dressuren (FEI) und eine L**- Kür. Während der drei Turniertage wusste sich das Team stetig zu steigern. So platzierten sie sich am Freitag auf Rang fünf, Samstag war es Rang vier und im Kürfinale, in dem die besten zwölf Reiter und Ponys an den Start gingen, freute sich Hanna über Rang drei. In der Endabrechnung verpasste das Team nur knapp einen Medaillenplatz. Mit einem tollen vierten Platz und der Nominierung für die Deutschen Meisterschaften geht ein Höhepunkt der bislang sehr erfolgreichen Saison zu Ende.

Sophie Oelrich hatte sich mit ihrem Pferd Clear Moon im Bereich Springen bei den Junioren qualifiziert. Leider konnte das Paar verletzungsbedingt nicht an den Start gehen.