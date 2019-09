Im Kleinfeld gewann Xaver Decker gegen Linus Schilling . In der Kategorie Midcourt siegte bei den Mädchen Elisa Etgeton gegen Pia Lagemann. Weitere Platzierungen gingen an Greta Ferlemann und Maya Schilling.

Bei den Jungen setzte sich Henri Schütte gegen Michel Schweer durch. Henri Peters belegte den dritten Platz. Im Großfeld in der Kategorie „grüne Bälle“ ging der Titel an Toni Wessling. Zweiter wurde Jan Westrup. Auch Leif Pfaff und Timon Henkel platzieren sich.

Im Großfeld „gelbe Bälle“ siegte Mats Brünemeyer nach spannenden Ballwechseln über Theo Schlathölter. Alle Sieger und Platzierten wurden bei der Siegerehrung mit Pokalen und Urkunden für ihre sportliche Leistung und ihren Ehrgeiz belohnt. Parallel zu den Jugendvereinsmeisterschaften fand das Finale der Erwachsenen statt. Die Vorrundenspiele liefen schon seit einigen Wochen. Im Einzel gewannen bei den Herren Fabian Kipp und bei den Damen Monika Jendroska. Im Doppel gingen die Titel an Jonas Untiet und Stefan Gehder und an Monika Jendroska und Marlene Balkau. Nach diesen sportlichen Erfolgen freut sich der Vorstand auf das Saisonabschlussturnier der Erwachsenen am 28. September.