Mit zwei Riegen starteten die Turnerinnen des TSV Ladbergen am vergangenen Sonntag beim Bezirksliga-Rückrundenwettkampf. In der Wettkampfklasse 1 galt es für die Riege des TSV den fünften Platz der Hinrunde zumindest zu verteidigen. Das Vorhaben gelang der Mannschaft mit Fenja Hinz , Clara Telljohann, Annika Hugenroth, Hanna Busiek, Lotta Lüttke-Stockdiek und Marlene Salinge. Mit einer Gesamtpunktzahl von 209,40 Punkten bestätigten die sechs Nachwuchsturnierinnen Rang fünf. Dabei stach die Mannschaftliche Leistung am Boden mit 55,50 Punkten deutlich heraus. Beste Einzelturnerin in dieser Wettkampfklasse war Annika Hugenroth mit 52,50 Punkten. Mit nur 0,30 Punkten Rückstand auf den TV Lengerich verpasste die TSV-Riege nur knapp den vierten Rang. Der Gesamtsieg in dieser Wettkampfklasse ging an den TV Beckum vor den Mannschaften des TV Ibbenbüren und TG Münster.

In der Wettkampfklasse 2 schaffte der TSV Ladbergen den Sprung aufs Podium. Nach Platz zwei in der Hinrunde wollten die Ladberger Mädchen noch einmal die führende Riege des TV Ibbenbüren attackieren. Dies gelang nicht ganz. Nach dem in der Hinserie der Rückstand noch betrug, wurde es in Mettingen deutlich knapper. Die TSV-Riege mit Sarah Maneke, Enie Schlichter, Marlene Stork, Hannah Keuer (in Mettingen krankheitsbedingt nicht dabei ), Franziska Wollnik und Luisa Maneke kämpfte sich bis auf 1,10 Punkte an den TVI heran. Mit insgesamt 237,50 Punkten belegte die TSV-Riege somit auch in Mettingen Platz zwei und konnte sich über tolle Leistungen am Boden (61,10 Punkte ) und Barren (60,40) freuen. Beste Einzelturnerin in Reihen des TSV war Franziska Wollnik mit 59,60 Punkten, die damit sogar drittstärkste Einzelturnerin des gesamten Wettkampfes wurde. Damit freute sich die Mannschaft mit insgesamt 32 Platzierungspunkten über den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Für den TSV ist das ein großer Erfolg. Ein toller Erfolg für den TSV. Hinter Sieger TVI und dem TSV landete die KTS Mettingen auf dem Bronzerang.