Diek für die „Westdeutschen“ qualifiziert

Bei den Männern gingen Florian Diek , Aaron Hinnah, Maximilian Greshake und Daniel Seeberger an den Start. Da alle vier Judoka in der Gewichtsklasse bis 81 kg kämpften, waren vereinsinterne Duelle vorprogrammiert. Florian Diek musste nach einem Sieg und einer knappen Niederlage in die Trostrunde. Hier zeigte er seine Ausdauerfähigkeit und rang sich bis zum Kampf um Platz drei durch. Mit einer Schleudertechnik beanspruchte er den Treppchenplatz für sich und errang die die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften.

Auch Aaron Hinnah stieg mit einem Sieg und einer Niederlage ins Turnier ein. In der Trostrunde traf er auf seinen Vereinskollegen Maximilian Greshake. Aaron ging gleich in Führung, geriet aber im Bodenkampf in einen Haltegriff, aus dem er sich nicht befreien konnte. Für Maximilian war das der zweite Kampf, nachdem er sich in der ersten Begegnung geschlagen geben musste. Nach seinem Sieg in der Trostrunde stand er Florian Diek gegenüber, der durch einen Haltegriff als Sieger hervorging. Daniel Seeberger, der nach einer längeren Pause wieder am Wettkampfgeschehen teilnahm, traf auf zwei technisch starke Gegner, so dass er trotz seiner Anstrengungen keinen Sieg verzeichnen konnte.

Am Sonntag waren dann die Nachwuchs-Judoka an der Reihe. In der Altersklasse U10 belegte die JGL gleich fünf Treppchenplätze. Laurin Hilge erwies nach einer anfänglichen Niederlage Durchhaltevermögen, gewann alle Kämpfe in der Trostrunde und wurde Dritter. Marten Haarmeier zeigte in seinem ersten Turnierjahr erneut eine tolle Leistung und wurde mit zwei Siegen und einer Niederlage Zweitplatzierter. Dennis Scheck kämpfte sich mit zwei Siegen bis zum Finale durch, in dem er sich knapp mit einer Strafe gegen seinen Kontrahenten geschlagen geben musste und Zweiter wurde. In der Gewichtsklasse bis 21 kg war Jan Niklas Wolf dieses Wochenende der einzige, so dass er sich kampflos für die Bezirksmeisterschaften qualifizierte. Nachmittags dominierte dann Milaine Stockdiek erneut ihre Gewichtsklasse und belegte mit drei Siegen verdient den ersten Platz.

Die vier Ladberger Judoka bei den Bezirksmeisterschaften der Männer in Münster Foto: JG Ladbergen

Die Ladberger U13er gingen gleichermaßen engagiert auf die Matte. Den Anfang machte Arvid Hilge, der sich in seinen ersten beiden Kämpfen noch schwer tat, aber dann mit zwei souveränen Siegen zurückkam und den dritten Platz für sich beanspruchte. Ben Wilmer hatte ebenfalls starke Gegner und verpasste das Treppchen trotz starker Leistung knapp. In der Gewichtsklasse bis 55 kg gingen Julius Kuck und Felix Hugenroth an den Start. Nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage kämpften beide um den dritten Platz. Dabei setzte sich Felix gegen seinen Kontrahenten durch und erreichte das Treppchen, während Julius Platz fünf belegte.

Eine tolle Leistung zeigte Maximilian Wollnik in der Gewichtsklasse bis 40 kg, in der er sich mit drei Siegen und einer Niederlage gegen den späteren Poolsieger den zweiten Platz erkämpfte. Mattis Hollmann ging nach einer längeren Turnierpause wieder konzentriert an den Start und holte sich den dritten Platz. Den Abschluss des Turniers machte Lena Busiek mit einem souveränen ersten Platz. Sie bewies erneut die Stärke der Ladberger Mädels.

Die Trainer Arnfried Hilge und Maximilian Greshake sind sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge. Das Turnier bot viele Trainingsansätze, die bereits nächsten Sonntag bei den Bezirksmeisterschaften auf die Probe gestellt werden.