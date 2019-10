Die meisten Tore fielen einmal mehr in Lienen, nämlich acht an der Zahl beim 4:4 gegen den SC Dörenthe. In der aktuellen Torjägerliste liegen mit 13 Treffern zwei Goalgetter gleich auf. Tugay Gündogan vom TGK Tecklenburg traf zwei Mal, Domenik Breuer von Arminia Ibbenbüren einmal. Beide haben jetzt 13 Treffer erreicht. In diesem Fall sicher keine Unglückszahl. Einen Sprung nach vorne machte Stefan Seiler vom SVC Halen, der nach zwei Toren am Sonntag jetzt auch ein zweistelliges Trefferkonto (10) vorweisen kann.

Die Torjägerliste der Kreisliga A nach dem zehnten Spieltag:

1. Tugay Gündogan (Tecklenburg)(2) 13

Domenik Breuer (Arminia)(1) 13

3. Philip Winkler (Lienen)(1) 12

4. Stefan Seiler (Halen)(2) 10

5. Jarmo Knüppe (Dörenthe)(2) 9

Bastian Richter (Mettingen)9

Benedikt Bischoff (Riesenbeck)9

8. Marco Schneider (Büren)8

9. Yannik Lunow (Lienen)(1) 7

Julian Lüttmann (Tecklenburg)(1) 7

Simon Ulrich Richter (Ladbergen)7

12. Leon Schrey (Hopsten)(2) 6

Benjamin Basler (ISV 2)(1) 6

Merlin Korte (Lienen)6

Kevin Wolff (Halen)6

Björn Jansson (Halen)6

17. Martin Fleige (Pr. Lengerich)5

Carl Gründel (Büren)5

Nico Jürgens (Dickenberg)5

Bastian Richter (Mettingen)5

Jakob Schulz (Halen)5

22. Till Guttek (Tecklenburg)(1) 4

Frank Zumwalde (Dreierwalde)(1) 4

Niklas Pollok (ISV 2)(1) 4

Konstantin Usov (F. Saerbeck)(1) 4

Florian Rahe (Dörenthe) 4

Marc Vehr (Dreierwalde)4

Nickolas Imsiepen (Büren)4

Simon Richter (Esch)4

(In Klammern die am Wochenende erzielten Tore).