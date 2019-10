Vorab sind Maja Osterhaus und „Polly das Pony“ aufgrund ihrer guten letzten Saison ins #westfalen8-Team aufgenommen worden. In dieses Team kommt, wer nicht älter als 21 Jahre ist und mindestens in einer LPO-Prüfung die Wertnote 8,0 und besser erhalten hat. In diesem Kreise hat der Pferdesportverband Westfalen am vergangenen Wochenende alle aus dem #westfalen8-Team zu einem Turnier nach Münster an der westfälischen Reit- und Fahrschule eingeladen.

Maja Osterhaus und Polly das Pony starteten in der ersten Prüfung einer Dressur Reiter A gegen 59 Teilnehmer und gewannen diese mit einer Traumnote von 8,5. Noch überwältigt von diesem Erfolg ging es nach der Platzierung sofort in die zweite Prüfung, einer Dressur Reiter A mit gehobenen Anforderungen. Bereits als vierte Starterin erhielten die beiden die Wertnote 8,4 und konnten sich gegen 34 Starter behaupten und auch hier den Sieg mit nach Hause nehmen.

Aufgrund dieser tollen Erfolge haben sich Maja Osterhaus und Polly das Pony jetzt schon für die Jahre 2020 und 2021 die Mitgliedschaft im #westfalen8-Team gesichert.

Als Mitglied bei #westfalen8 können die Reiterinnen und Reiter an extra für sie konzipierten Lehrgängen und Weiterbildungen rund um sie als Turniersportler, das Wohlergehen des Pferdes und den Turniersport teilnehmen, heißt es auf der Homepage „#westfalen8“.