Martina Jaske topfit zum Titel

In der Wettkampfklasse 1 erwischte Hanna Busiek einen Sahnetag. Sie freute sich am Balken über 14,00 Punkte, der zweitbesten Wertung des gesamten Wettkampfs. Mit 55,10 Punkten landete sie auf Platz vier. Auch Clara Telljohann turnte fehlerfrei und erzielte 53,20 Punkte, was ihr Platz 17 einbrachte.

In der Wettkampfklasse 2 des Jahrgangs 2010 ging ein Trio des TSV an den Start. Hier freute sich Franziska Wollnik über Platz drei. Mit tollen Übungen am Reck (15,30) und Balken (14,50), welche jeweils die drei besten des Tages waren, verdiente sie sich den Podiumsplatz. Ein Sturz am Balken verhinderte für Luisa Maneke eine bessere Platzierung. Ihre Übung am Reck erreichte mit 15,50 Punkten den Tagesbestwert. Mit 57,15 Punkten belegte sie Platz sechs. Komplettiert wurde das gute TSV-Ergebnis von Hannah Keuer, die nach längerer Verletzungspause ein prima Comeback feierte und mit 54,20 Punkten 14. wurde.

In der Wettkampfklasse 3 des Jahrgangs 2009 turnte Enie Schlichter wie aus einem Guss und erreichte am Barren (15,30) und Balken (15,80) jeweils die zweithöchste Wettkampfwertung. Mit insgesamt 59,40 Punkten wurde sie Dritte. Für Sarah Maneke reichte es zu Platz fünf. Mit 15,50 Punkten am Boden erreichte sie die dritthöchste Wertung und kam insgesamt auf 58,60 Punkte. Marlene Stork wurde nach leichten Fehler am Sprung mit 56,20 Punkten Zwölfte.

Zwei TSV-Mädchen, waren in Beckum in der Wettkampfklasse 4a, des Jahrgangs 2008 dabei. Merissa Wibbeler, die mit einer Wertung von 16,20 Punkten am Boden die Bestnote erreichte, wurde mit 61,30 Punkten Zweite. Svea Behling startete mit einem Sturz am Balken, fing sich dann aber und erreichte mit einer 14,90 Wertung die dritthöchste Tageswertung. Mit 58,50 Punkte wurde sie Vierte.

In der Wettkampfklasse 4b (Jahrgang 2007) landete Finja Buddendiek mit der Tagesbestwertung von 15,60 Punkten am Sprung mit insgesamt 59,50 Punkten auf Platz drei, gefolgt von Karina Kaul mit 58,10 Punkten. Abgerundet wurde das gute Ergebnis von Lea Schreder, die mit 56,70 Punkten den sechsten Platz belegte. Im Wettkampf fünf des Jahrgangs 2006 gelang Zoe Schlichter am Balken die zweithöchste Wertung (15,60 Punkte), was ihr zu einer Gesamtwertung von 61,20 Punkten und Rang elf verhalf.

In der Wettkampfklasse 6a (Jahrgang 2006 und jünger) schaffte es Birte Maneke mit 48,25 Punkten auf Platz sechs.

Martina Jaske mit ihrem Siegerpokal Foto: TSV Ladbergen

Für den großen Erfolg des Tages sorgte im Kürwettkampfklasse 7 Marina Jaske. Sie präsentierte sich in Beckum topfit und war an allen vier Geräten nicht zu schlagen. Besonders die Leistungen am Sprung (13,10) und Boden (13,15 ) waren herausragend. Und so siegte sie mit 51,35 Punkten überlegen vor der Konkurrenz. „Das war ein toller Wettkampftag für uns. Besonders freuen wir uns über den Sieg von Marina Jaske“, so Sportwartin Melanie Behling. Ihr Dank richtete sich auch an die für den TSV im Einsatz gewesenen Kampfrichter/-innen Mona Alker, Sonja Frühauf und Roland Weismann.