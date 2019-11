Eine klare Angelegenheit war das Pokalspiel zwischen des Damen-Bezirksligisten TSV Ladbergen am Freitagabend gegen Vorwärts Wettringen. Mit knappen Personal war für die Oana-Sieben gegen den Verbandsligisten kein großer Widerstand möglich.

Nur bis zum 2:2 konnte der TSV die Partie offen gestalten, dann setzten sich die Gäste in der Rott-Sporthalle immer mehr ab. Zur Pause führte Wettringen mit 18:8. Am Ende wurde die Überlegenheit des zwei Klassen höher spielenden Gegners immer deutlicher. Mit 17:39 – trotz guter Torhüterleistungen von Larissa Feldwisch und Melissa König – zog das Team von Trainerin Daniela Oana klar den Kürzeren.

In der Meisterschaft wartet auf die Ladbergerinnen am kommenden Sonntag das Nachbarschaftsderby bei der HSG Hohne/Lengerich (15 Uhr, Dreifachhalle in Lengerich).

TSV-Tore: Kötterheinrich (4), Untiert (4), Eppe (3), Ehmann (3), Huckenbeck (2) und Hannig (1).