Ladbergen -

Der Turngau Münsterland war am vergangenen Samstag wieder in Ladbergen zu Gast. Mehr als 350 Turnerinnen aus dem gesamten Münsterland gingen beim traditionellen Nikolaus Wettkampf in der Root-Sporthalle in insgesamt neun Wettkampfklassen und zwei Jahrgängen an den Start (wir berichteten).