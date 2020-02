Hollenberg hat Bock auf den TV Kattenvenne

Der Chef der Handball-Abteilung des TV Kattenvenne befindet sich zurzeit auf Dienstreise in Viet­nam, und der neue Trainer, der beim heimischen Landesligisten künftig auf der Bank das Sagen haben wird, urlaubt gerade am Roten Meer. Doch bevor sich die beiden in ferne Länder verabschiedeten, hatten sie am Samstag Nägel mit Köpfen gemacht, was die sportliche Zukunft des TV Kattenvenne betrifft. So teilte Stefan Hülsmeier gestern per E-Mail mit, dass Volker Hollenberg im Sommer Florian Schulte beerben und das Traineramt beim heimischen Landesligisten übernehmen wird.

„Nach unseren Einschätzungen passt Volker hervorragend zu unserem Anforderungsprofil und kann die erfolgreiche Arbeit von Florian Schulte fortführen“, erklärt Hülsmeier. Vor zwei Monaten hatten sich die Kattenvenner auf Trainersuche begeben, nachdem der bisherige Coach angekündigt hatte, seinen Job beim TVK mit Ablauf dieser Saison zu quittieren. Hülsmeier führte einige Gespräche mit potenziellen Nachfolgern, zuletzt hatte sich die Suche auf zwei Kandidaten fokussiert.

Mit der Verpflichtung Hollenbergs angelten sich die Kattenvenner einen Trainer, der im positiven Sinn ähnlich „handballverrückt“ wie Florian Schulte ist, der darüber hinaus eine gehörige Portion Kattenvenner Stallgeruch mitbringt. Das dürfte ein wesentlicher Punkt gewesen sein, weshalb die Wahl auf Hollenberg gefallen ist. „Volker kennt die Kattenvenner Strukturen und hat Bock auf Kattenvenne. Junge Spieler einbauen und weitentwickeln kennt er bestens aus seinen vorherigen Stationen und hat es auch dort erfolgreich unter Beweis gestellt. Zudem erhoffen wir uns von ihm den einen oder anderen neuen Impuls.“

Die Verantwortlichen haben mit Hollenberg wahrlich nicht die Katze im Sack an Land gezogen. Ältere Kenner der heimischen Handballszene wissen, dass der neue Coach eine Kattenvenner Vergangenheit hat. Der in Ladbergen aufgewachsene Coach spielte dort nicht nur für den TSV, sondern auch für den TVK, ehe es ihn ins südliche Münsterland verzog.

Derzeit trainiert der künftige Coach noch die in der Kreisliga beheimatete HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Für Hollenberg spricht, dass er für Kontinuität steht, denn bei der HSG ist er seit nunmehr neun Jahren tätig. Zuvor trainierte er elf Jahre lang Mannschaften beim ASV Senden.

„In Kattenvenne wird, wie in Ascheberg, Handball gelebt – allerdings noch ein wenig intensiver; die Verantwortlichen machen dort, wie auch die Verantwortlichen der HSG, einen tollen Job, und haben den TVK seit Jahren richtig gut aufgestellt“, sagt Hollenberg, und fügt eine Satz hinzu, der den Verantwortlichen wichtig war, weil er ihnen Planungssicherheit gibt: „Ich hoffe natürlich, dass Kattenvenne in der Landesliga bleibt. Aber wenn es die Bezirksliga sein sollte, dann ist es eben so. Die Liga-Zugehörigkeit hat bei meiner Entscheidungsfindung keine Rolle gespielt.“

Hollenberg hat seinen Lebensmittelpunkt in Lüdinghausen. Doch er lässt anklingen, dass ihm die alte Heimat immer noch am Herzen liegt: „Da der TV Kattenvenne neben dem TSV Ladbergen mein Heimatverein ist, war im Grunde immer noch der Kontakt vorhanden; nachdem ich den HSG-Vorstand von meinem Entschluss informiert hatte, war der Weg frei für die Kontaktaufnahme zum Kattenvenner Abteilungsleiter; wir sind uns dann sehr schnell einig geworden.“

Mit seiner Rückkehr schließt sich für Hollenberg im Sommer der Kreis.