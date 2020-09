„Ich freue mich auf die kommende Zeit beim VfL Ladbergen und hoffe, dass wir gemeinsam durch Fleiß, Tränen aber auch viel Freude und Spaß eine tolle Saison erleben werden, wenn Corona uns lässt.“ Im Mai wandte sich der neue Trainer Stefan Kilfitt mit einer persönlichen Botschaft an die Mitglieder und Freunde des Clubs. Er tritt das Erbe von Andreas Habben an – und will einiges bewegen. Veränderung ist das Stichwort. Sie ist bitter nötig. Der VfL stand vor der Pandemie unmittelbar vor dem Abstieg in die B-Liga. Nur ein magerer Sieg aus 19 Spielen glückte. 15 satte Niederlagen spülten Ladbergen vor dem Abbruch der Saison ans Tabellenende. Nun wollen Kilfitt und seine Co-Trainer Wilhelm Dolguschin und Ralf Kahsmann die Chance auf ein weiteres Jahr in der höchsten Spielklasse auf Kreiseben nutzen. Ein Geschenk. Nicht weiter verwunderlich, dass sich der Verein für einen kompletten Umbruch entschieden hat. Tim Lutterbei, Sportlicher Leiter, betont indes immer wieder: „Es war keine Entscheidung gegen Andreas, sondern eine für Stefan.“

Gleich zu Beginn wartet ein echtes Pfund. Am Sonntag geht die Reise ins Tüöttendorf nach Mettingen. Die Eintracht zählt neben Lengerich zu den heißen Titelkandidaten.