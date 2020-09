Martin Oelrich: „Es muss ja weitergehen“

Das Turnier war in mancherlei außergewöhnlich. Spring- und Dressurreiten in Zeiten von Corona – schon bei der Planung war der Integrative Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrverein (ZRVFV) Ladbergen in vielerlei Hinsicht gefordert, für die Hygiene- und Infektionsschutzstandards Sorge zu tragen. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Heiner Gerull erläutert Martin Oelrich , Vorsitzender des ZRVFV Ladbergen, weshalb sich der Verein dazu entschlossen hat, das Turnier an drei Tagen durchzuführen und welche besonderen Maßnahmen im Vorfeld der Veranstaltung getroffen werden mussten.

Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf des Turniers?

Martin Oelrich: Wir hatten Glück, dass auch in diesem Jahr alle Sponsoren zu uns gehalten haben und zu über 90 Prozent bei uns dabei sind. Trotz Besucherverbots – auch die Sponsoren dürfen nicht einmal hier sein. Insgesamt sind wir zufrieden, obwohl das Ambiente ohne Zuschauer doch sehr trostlos ist. Allerdings sollten wir das nicht zu negativ sehen. Dieses Jahr ist es halt so, wie es ist. Wir sind froh, dass wir überhaupt reiten durften.

Viele Vereine in der Nachbarschaft haben darauf verzichtet, in diesem Jahr ein Reitturnier zu veranstalten. Weshalb hat sich der Reitverein Ladbergen dazu entschieden, in dieser schwierigen Zeit ein Turnier durchzuführen?

Oelrich: Es muss ja weitergehen. Ein Jahr ohne Reiterei wäre kein gutes Jahr. Auf der einen Seite haben sich viele Vereine dazu entschieden, kein Turnier zu veranstalten. Andere haben aber auch erkannt, dass es wichtig ist weiterzumachen.

Wann ist die Entscheidung gefallen?

Oelrich: Eine Entscheidung zu treffen, fiel uns eigentlich gar nicht schwer. Wir haben sie davon abhängig gemacht, ob wir dürfen oder ob wir nicht dürfen. Letztlich haben wir unser Turnier den Bedingungen angepasst. Wir haben weniger Prüfungen als im vergangenen Jahr, keine Bewirtung – aber wir wollten unser Turnier unbedingt durchziehen.

Erforderten die pandemiebedingten Auflagen einen besonderen Aufwand bei Planung und Organisation der Veranstaltung?

Oelrich: So viel war das gar nicht. In erster Linie waren es die Hygienevorschriften. Deshalb waren wir vor dem Turnier auch mit dem Ordnungsamt vor Ort gewesen. Die Beamten haben die gesamte Anlage geprüft und abgenommen. Letztlich war es wie überall. Man durfte ohne Maske am Tisch sitzen, musste sie aber aufsetzen, sobald man aufstand. Aber da wir das meiste draußen veranstalteten, war es für uns relativ entspannt.

Ländliche Reitvereine generieren durch das Catering Einnahmen, die einen durchaus beträchtlichen Teil des Jahresbudgets ausmachen können. Wird eine Veranstaltung ohne diese Einnahmen nicht zu einem Minusgeschäft?

Oelrich: Nein, unsere Sponsoren haben allesamt zu uns gehalten haben, fast alle Ladberger Unternehmen machten mit. Wir hatten zwar keine Bewirtung, keine Getränkewagen und keine Pommes-Buden, aber es war nicht so dramatisch wie es ohne Turnier geworden wäre.

Es gab in diesem Jahr viele Dressur- und offenbar weniger Springprüfungen. Sind diese Veränderungen im Turnierplan den besonderen Umständen geschuldet?

Oelrich: Nein, wir hatten einen Springtag und einen Dressurtag. Am Samstag liefen die Hauptprüfungen in Dressur und Springen parallel. Die Massenprüfungen, an denen viele Kinder teilnehmen, die liefen am Sonntag separat, damit die Kinder viel Platz hatten und die Abstände einhalten konnten. Uns standen eigentlich drei Reitplätze zur Verfügung. Wir haben aber nur einen, maximal zwei genutzt.

Wie bewerten Sie den sportlichen Stellenwert der Veranstaltung?

Oelrich: Das meiste ist in diesem Jahr ja ausgefallen. Ich habe viele Reiter gesprochen, die bislang nur zwei oder drei Turniere geritten sind, die in den Jahren zuvor aber fast an jedem Wochenende unterwegs waren. Von daher ist in 2020 jedes Turnier willkommen. Das hatten auch wir gemerkt. Unsere Veranstaltung war innerhalb von zehn Minuten ausgebucht.