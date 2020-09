In der Meisterschaft ungeschlagen, im Pokal eine Runde weiter: Der VfL Ladbergen hat – soviel lässt sich bereits jetzt sagen – einen super Saisonstart hingelegt und fast schon mehr erreicht als in der vergangenen Horror-Saison, in der nur die Corona-Pandemie die Ladbergener vor dem Abstieg aus der Kreisliga A bewahrt hatte. Mit dem am Dienstagabend errungenen 2:1 (1:1)-Sieg gegen den VfL Eintracht Mettingen schoss der VfL ein Schwergewicht der A-Liga aus dem Pokalwettbewerb – und das nicht einmal unverdient.

„Wir müssen uns alles hart erarbeiten und spüren, dass wir dabei auch an unsere Grenzen stoßen. Wichtig ist deshalb, diese Einstellung zu bewahren“, sagte Trainer Stefan Kilfitt nach dem Coup am Dienstagabend.

Zu Beginn des Spiels wurden die Mettinger ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen in der siebten Minute durch Glenn Schröder in Führung. Der VfL kam jedoch zurück. In der 37. Minute wurde Franz Tewinkel bei einem Durchbruch an der gegnerischen Strafraumkante gefoult. Steffen Weikert beförderte den Ball per Freistoß oben in den Knick – 1:1, alles war wieder offen.

In der 44. Minute sah ein Mettinger wegen überharten Einsteigens die Rote Karte. In Überzahl schien das Spiel zugunsten der Gastgeber zu kippen. Das 2:1 in der 67. Minute entsprang einem weiteren Freistoß. Marcel Witzke hatte die Kugel in den Mettinger Strafraum getreten. Leon Dürbaum scheiterte zwar zunächst mit dem ersten Kopfball am gegnerischen Keeper, im zweiten Versuch aber versenkte Sandro Telljohann den Abpraller per Kopf zum 2:1.

Mettingen entwickelte in der Schlussphase nochmals großen Druck. Doch VfL-Torhüter Abdoul Akim Midjyawa rettete seiner Mannschaft den Sieg, als er die größte Chance der Mettinger mit einer glanzvollen Parade zunichte machte.