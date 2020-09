Am Wochenende sind zwei Handball-Teams der JSG Tecklenburger Land im Einsatz. Es geht um die Qualifikation für den überkreislichen Spielbetrieb.

Am Samstagabend trifft die männliche A-Jugend der JSG Tecklenburger Land ab 19 Uhr in der Ladberger Rottsporthalle auf die JSG HB Ibbenbüren. Mit einem Sieg kann die Mannschaft aus Ladbergen, Kattenvenne und Lengerich den Einzug in die neue Bezirksoberliga feiern. „Mit der JSG HB Ibbenbüren bekommen wir noch einmal ein Brett zu bohren, aber die Jungs sind gut drauf, hoch motiviert und wollen mit einem Sieg keine Zweifel an ihrer Tauglichkeit für die Bezirksoberliga aufkommen lasse“, sagt Veit Kämper vom JSG-Trainer­team.

Am Sonntag ist die weibliche B-Jugend beim TV Friesen Telgte zu Gast. Das Spiel beginnt um 13 Uhr. Das Trainerteam der weiblichen B-Jugend ist zuversichtlich, etwas Zählbares aus Telgte mit zu bringen.