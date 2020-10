Auf der Achterbahn der Gefühle wähnten sich die Landesliga-Handballer des TSV Ladbergen im Saisoneröffnungsspiel gegen den TV Vreden – die emotionale Tour endete am Sonntagabend mit einem totalen Crash, denn nach zwischenzeitlicher Fünftore-Führung setzte es am Ende eine enttäuschende 26:28 (13:11)-Niederlage für den TSV.

Dabei sah es anfangs nach einem gelungenem Saisondebüt für die Mannschaft von Holger Kaiser aus. Über 3:0 und 9:6 zog der TSV bis zur 19. Minute auf 12:7 davon. Vieles hatte der heimische Vertreter – stimmungsvoll unterstützt von den erlaubten 100 Zuschauern – bis zu diesem Zeitpunkt richtig gemacht. An seiner kompakten 6:0-Deckung bissen sich die Vredener zunächst die Zähne aus. Die Ballgewinne nutzte der TSV, um über Gegenstöße Treffer anzubringen.

Doch schon bald hatten die Gäste Lunte gerochen, wo sie ansetzen mussten, um dem TSV beizukommen. Sie stellten ihre Deckung auf ein offensiveres 5:1-System um. Plötzlich war Sand im Getriebe des Ladberger Angriffsspiels, Verden holte Tor um Tor auf. Dass es dennoch mit 13:11 für den TSV in die Halbzeitpause ging, war Torwart Dustin Mechelhoff zu verdanken, der in Unterzahl den ersten von insgesamt drei Vredener Siebenmetern hielt. Zudem vollendete Robin Dellbrügge einen Gegenstoß zum 13:11.

Doch nach dem Seitenwechsel schlichen sich in zunehmendem Maße Fehler in das Spiel des TSV ein. Fehlpässe, unkonzentriert abgeschlossene Gegenstöße und Ballverluste – die hohe Quote an Mängeln brachte den TV Vreden wieder in die Spur. Zudem hatten die Gastgeber ein großes Problem mit dem Vredener Halblinken, den sie zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekamen. Die Folge war, dass die Gäste in der 41. Minute zum 16:16 ausglichen und mit dem 17:16 erstmals die Führung übernahmen.

Der TSV hielt dagegen, und frischer Wind kam, als Ladbergens Neuzugang Max Kattmann Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und aus dem linken Rückraum vier Treffer anbrachte. Mechelhoff hielt, was zu halten war – und als Arne Hofemeier den letzten von drei Siebenmetern in der 55. Minute zur 24:23-Führung ins Netz jagte, schien ein Happyend für den TSV möglich. Doch die Vredener behielten kühlen Kopf und siegten am Ende mit 28:26. – Für den TSV trafen: Dellbrügge (7), Friese (5), Hogemeier (5/3), Schröer (4), Kattmann (4), Fledderjohann (1).