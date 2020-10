TTC Ladbergen will an die Spitze

Tecklenburger Land -

Von Ludger Keller

Mit unterschiedlichen Zielsetzungen gehen die Tischtennis-Mannschaften des TTC Ladbergen und des TTC Lengerich in den bevorstehenden Spieltag in der Bezirksklasse. Während den Ladbergern der Sprung an die Tabellenspitze winkt, hoffen die Lengericher den freien Fall in den Keller der Tabelle abwenden zu können.