Die Saisonpremiere endete für die Landesliga-Handballer des TSV Ladbergen mit einer herben Enttäuschung. Trotz eines zwischenzeitlichen Fünftore-Vorsprungs setzte es gegen den TV Vreden am Ende eine 26:28-Niederlage. Das hatten sich die Ladberger sicherlich anders vorgestellt. Am Samstag steht nun das erste Auswärtsspiel auf dem Programm. Es führt den TSV zum 1. HC Ibbenbüren.

Es ist eine Aufgabe, die mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Denn mit dem HCI wartet ein Team auf den TSV, das dank eines Auswärtssieges bei SW Havixbeck mit Rückenwind ins erste Heimspiel der neuen Saison geht. Für den Aufsteiger aus Ibbenbüren war es damit ein perfekter Start in die neue Saison.

Im Team von Trainer Holger Kaiser wird es darauf ankommen, konstanter und konzentrierter als am vergangenen Sonntag zu Werke zu gehen. Gegen den TV Vreden hatte der TSV in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht. Als es in der 20. Minute 12:7 stand, deutete alles auf einen Heimsieg hin. Doch mit zunehmender Spielzeit ließen sich die Ladberger das Heft noch aus der Hand nehmen. Pässe ins Leere, unzureichend vorbereitete Torwürfe und technische Fehler luden den Gegner geradezu ein, das Spiel zu drehen und am Ende einen – nicht einmal unverdienten – Sieg mit nach Hause zu nehmen.

Gradmesser für den Auftritt beim HCI sollten deshalb die Leistungen sein, die der TSV gegen Vreden in den ersten 20 Minuten abgerufen hatte. Veränderungen im Kader wird es voraussichtlich nicht geben.