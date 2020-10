In der Meisterschaft hatten sie zuletzt gepatzt, doch im Achtelfinale des Kreispokalwettbewerbs zeigte der VfL Ladbergen am Dienstagabend ein anderes Gesichts. Im Duell der beiden A-Ligisten fegte der VfL den SC VelpeSüd mit 6:1 (3:1) vom Platz und zog in die nächste Kreispokalrunde ein. „Das war eine richtig gute Leistung.