Vor 45 Jahren wurde vom ortsansässigen Fotografen Fritz Hilge das erste Mannschaftsfoto des VfL Ladbergen geschossen. Der wichtigste Mann fehlt allerdings auf dieser Aufnahme – August Aschenbrenner . Der Macher des VfL hatte im Februar des Jahres 1975 einen Antrag an die Gemeinde gestellt, den Spielbetrieb des wenige Monate später gegründeten Vereins aufnehmen zu dürfen. Die Verwaltung gab diesem Anliegen nach kritischer Prüfung statt, sodass der Ball ab Sommer auch offiziell rollte. Dies ist die Geschichte, wie der Fußball in Ladbergen laufen lernte; ein Rückblick mit einigen Anekdoten – und mit nicht immer ganz ernst gemeinten Worten.

Am Sonntag steht das A-Liga-Derby zwischen dem SC Preußen und dem VfL auf dem Programm. Vor 45 Jahren hätte der VfL von einem sportlichen Vergleich mit den „großen“ Preußen allenfalls träumen können, denn den C-Ligisten VfL und den damaligen Bezirksligisten aus Lengerich trennten immerhin drei Spielklassen.

Dennoch war man sich beim VfL eigentlich ziemlich sicher, diesen Klassenunterschied in relativ kurzer Zeit wettmachen zu können. Als im Spätsommer 1975 der Spielbetrieb aufgenommen wurde, sollte es der Auftakt zu einem Marsch durch die Spielklassen werden.

Der Saisonstart schien die bebenden, kühnen Hoffnungen zu rechtfertigen, denn der VfL setzte mit einem 12:0-Sieg gegen die eigene „Zweite“ gleich eine erste Duftmarke. Es folgten weitere Siege gegen Zweit- oder Drittvertretungen der benachbarten Vereine. Nach einem Bilderbuchstart mit 10:0 Punkten schien der Plan des neu gegründeten Vereins aufzugehen.

Der tiefere Grund für diesen Traumstart war darauf zurückzuführen, dass beim VfL schon zu jenen Zeiten psychologisch tief in die Trickkiste gegriffen wurde. Das betraf auch den Spielbetrieb auf dem Fußballplatz am Ladberger Tannenhof. Da die Rasenfläche nicht den vorgeschriebenen Maßen entsprach, wurden die Seitenlinien kurzerhand links und rechts entlang von Aschenbahnen abgekreidet. Das irritierte den Gegner – und verhalf dem VfL zu etlichen Torerfolgen; nämlich dann, wenn der Gegner den Ball jenseits der Rasenfläche bereits im Aus wähnte, obwohl die Kugel sich noch im Spielfeld befand.

Der erste Trainer Kurt Driemeier kannte den einen oder anderen Kniff, wenn es darum ging, alles aus seinen Akteuren herauszukitzeln. Dazu trug bei, dass die Spieler untereinander die Leistung ihrer Kollegen im vergangenen Spiel mit dem Abstand von einigen Tagen bewerten sollten – analog zu Schulnoten, also von „sehr gut“ bis „ungenügend“. Es hagelte damals ziemlich viele Einser, teils als „1+ mit Sternchen“. . .

Das änderte sich jedoch schlagartig im sechsten Saisonspiel bei der „Zweiten“ der Sportfreunde Lotte. Dort setzte es eine desillusionierende 0:2-Niederlage – die erste in einem Pflichtspiel. Der VfL war auf dem Boden der Tatsachen gelandet und im rauen Alltag der Kreisliga C angekommen. Dennoch gestaltete sich der weitere Saisonverlauf erfreulich für den neuen Club aus Ladbergen. Am Saisonende stand der Sprung in die B-Liga. Die erste Hürde war genommen.

Von der Euphorie des Aufstiegs getragen etablierte sich der VfL rasch in der neuen Spielklasse. Doch als im Winter die Plätze härter wurden und die Temperaturen sanken, ging es mit dem VfL bergab. Die Mechanismen des Fußball-Geschäfts griffen auch beim VfL, sodass Trainer Kurt Driemeier im Frühjahr 1977 von seinen Aufgaben als Coach der ersten Mannschaft entbunden und durch Herbert Niehues ersetzt wurde. Unter ihm holte die Mannschaft respektable 9:1 Punkte aus den letzten fünf Saisonspielen und rettete sich auf einen Nichtabstiegsplatz.

Später stiegen die Ladberger dennoch ab, doch sie kamen wieder und spielen mittlerweile dort, wo auch Preußen Lengerich spielt – in der Kreisliga A.

Manch ältere Fußballer werden an diese Begebenheiten denken, wenn am Sonntag das Derby zwischen Preußen und dem VfL ausgetragen wird. Und gewiss werden sie zu der Einschätzung kommen: Es waren wunderbare Zeiten, als der Fußball Mitte der 1970-er Jahre in Ladbergen laufen lernte.