Aufgrund der Herbstferien ruht der Spielbetrieb in der Handball-Landesliga noch bis zum übernächsten Wochenende. Das heißt aber nicht, dass die Verantwortlichen des TSV Ladbergen hinter den Kulissen untätig waren in den vergangenen Tagen. Ganz im Gegenteil – mit Jan Rotert wurde ein neuer Spieler vorgestellt, der dem TSV nach dem verkorksten Saisonauftakt auf die Sprünge helfen soll. „Es war Zufall, dass Jan jetzt zu uns stößt, aber ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen kann“, ist TSV-Sportleiter Stefan Ferlemann von den Fähigkeiten des Neulings überzeugt.

Eigentlich sollte der Weg den wurfgewaltigen Rückraumspieler in der Sommerpause zum SC Westfalia Kinderhaus, Landesliga-Konkurrent des TSV und des TV Kattenvenne, führen. Doch es gab offensichtlich einige Unstimmigkeiten, sodass Rotert kein Spiel für Kinderhaus bestreiten konnte, weshalb er sich auf die Suche nach einem anderen Club begab. Das hatte sich auch in Ladbergen herumgesprochen.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme prüften Trainer Holger Kaiser und Ferlemann, ob eine Verpflichtung Sinn macht. „Ich habe sehr schnell festgestellt, dass Jan nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut zu uns passt“, sagt der Sportleiter.

Eigentlich hätte der Deal schon vor dem Ladberger Auswärtsspiel beim HC Ibbenbüren abgeschlossen sein sollen. Doch so schnell waren die Wechselmodalitäten dann doch nicht zu erledigen. Inzwischen aber ist Rotert spielberechtigt. Schon im Testspiel des TSV gegen den TuS Bramsche kam er am vergangenen Wochenende zum Einsatz. Sein Punktspieldebüt wird Rotert am 1. November im Heimspiel der Ladberger gegen den TV Friesen Telgte geben.

„Wir benötigen einen Spieler, der auch mal einfache Tore aus dem Rückraum macht“, umschreibt Ferlemann das Anforderungsprofil in typischem Handball-Jargon. Zudem soll er im Mittelblock die Deckung stabilisieren.

Allein schon aufgrund seiner Körpergröße – Rotert misst 2,02 Meter – ist der Halblinke für diese Aufgaben prädestiniert. In den vergangenen Jahren spielte er unter der Regie von Kay Sparenberg für die Verbandsliga-Mannschaft der Ahlener SG , auch in der Ahlener Drittliga-Mannschaft wurde er schon punktuell berücksichtigt. Beim TSV Ladbergen soll der Münsteraner zu einem Fixpunkt des Aufschwungs werden.