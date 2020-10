25:21 (14:10) – die TSV-Reserve kann die ersten beiden Punkte in der Bezirksliga auf der Habenseite verbuchen. Der Sieg gegen die Drittvertretung des TV Emsdetten war am Ende mehr als verdient.

Den besseren Start in die Partie erwischten dabei eindeutig die Gäste. Bereits nach fünf Minuten und einer frühen Unterzahlsituation für den TSV stand es 1:5. Die Mannen des Trainerteams Kruska/Kuckhermann legten jedoch dann sowohl in Angriff als auch Abwehr eine Schippe drauf und ließen in den folgenden zehn Minuten keinen Gegentreffer mehr zu. Das war der Schlüssel, um das Spiel auf 6:5 zu drehen.

Beide Mannschaften lieferten sich danach einen offenen Schlagabtausch. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es den Hausherren, sich auf 14:10 abzusetzen. Die letzten drei Tore vor dem Pausentee erzielten die Gastgeber.

In Hälfte zwei war deutlich spürbar, dass sich die Gäste trotz des Rückstandes zu keiner Zeit aufgaben. Die Ladberger belohnten sich für eine starke Deckungsarbeit zu selten, um den Vorsprung zu vergrößern, ließen durch überhastete oder ungenaue Abschlüsse im Angriff den Gegner bis auf zwei Tore herankommen (51. Minute, 22:20). Die Schlussphase gehörte dann allerdings wieder den Ladbergern, so dass am Ende die beiden Punkte im Heidedorf bleiben.

Bester Akteur war TSV-Torwart Jens Lübke , der durch viele gute Paraden die Schützen der Gäste gleich reihenweise scheitern ließ.

TSV-Kader (Tore): Lübke, Kaiser – Graß (8/4), J. Hakmann (7), M. Alkenane (2), Decker (2), Gehder (2), Untiet (2), A. Alkenane (1), Stork (1), C. Hakmann, M. Dellbrügge, Stiepermann, Möller.