Corona: TSV verlegt Jubiläumsfest

Zeitzeugen gibt es keine mehr, die erzählen könnten, wie es war, als 23 Turner am 23. August 1921 im Gasthof König zusammenkamen, um einen Turnverein aus der Taufe zu heben. Es war die Geburtsstunde des TSV Ladbergen. Wie alles angefangen hatte, ist der Festschrift zum 85-jährigen Bestehen des TSV, verfasst vom unvergessenen Dr. Gustav Altevogt, zu entnehmen. In diesem Jahr besteht der TSV Ladbergen 100 Jahre.

Anlässlich des Jubiläums sollte eigentlich eine große Feier steigen, in die das ganze Dorf hätte eingebunden werden sollen. Doch Corona macht auch diesem Ereignis einen Strich durch die Rechnung. Die Festlichkeiten werden auf das kommende Jahr verlegt – dann existiert der TSV aber schon 101 Jahre.

Die Enttäuschung, die in Hans-Gerd Schröers Worten mitschwingt, ist deutlich zu vernehmen. „Wir hatten schon bei der Gemeinde vorgesprochen, den Termin reserviert, um an dritten Wochenende im August unser Jubiläum zu feiern“, sagt der Vorsitzende. „Aber so wie es aussieht, werden wir das wohl knicken können. Wenn überhaupt, werden wir unser Jubiläum in diesem Jahr nur auf ganz kleiner Flamme kochen.“

Ähnlich wie bei anderen geplanten Großereignissen sind die Inzidenzwerte der entscheidende Maßstab bei der Durchführung solch einer Jubiläumsveranstaltung. Darauf verlassen, dass die Zahlen bis Mitte oder Ende August signifikant sinken könnten, will sich Schröer jedoch nicht. „Wenn uns einer versichern würde, die Pandemie sei dann beendet, könnten wir feiern. Allerdings kann uns das keiner garantieren.“

In der Tat würde es keinen Sinn machen, ein Jubiläumsprogramm unter dem Diktat von Corona auf die Bühne zu bringen. „In einer Halle, in der die Tribünen nur zu einem Drittel besetzt sind, kommt keine Stimmung auf. Das macht keinen Spaß“, erläutert Schröer.

Im besonderen Maße gilt das für den Handballsport, dem Flaggschiff im Mehrspartenverein TSV, der seinen rund 900 Mitgliedern darüber hinaus Turnen, Tennis und Freizeitsport anbietet. Schröer und seine Mitstreiter hatten schon bei einem Handball-Bundesligisten angefragt und sich nach der Möglichkeit erkundet, ein Spiel im Rahmen des Jubiläums in Ladbergen zu bestreiten. „Als aber die Corona-Zahlen hochgingen, haben wir das nicht weiter verfolgt.“

Selbst wenn die Werte sinken würden, wäre ein Gastspiel gegen einen Bundesligisten angesichts vieler Unwägbarkeiten kaum mehr zu organisieren. Olympische Spiele (sofern sie überhaupt ausgetragen werden können), Saisonvorbereitung, Bundesliga-Start – all das sind Aspekte, die keinen Spielraum lassen in den Terminkalendern der Top-Clubs. Beim TSV richtet sich das Augenmerk deshalb schon auf das Jahr 2022. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben; gefeiert werden soll auf jeden Fall – wenn auch erst im nächsten Jahr.

Klare Vorstellungen haben der Vorsitzende und die Abteilungsleiter, wie das Jubiläumsfest gestaltet werden soll. Lieber kurz und knackig als ausufernd über das ganze Jahr verteilt. Gedacht ist an ein Wochenende, an dem sich der gesamte Verein der Öffentlichkeit präsentiert. „Ein Get-together, bei dem dann auch das ganze Dorf auf den Beinen sein wird“, sagt Schröer. Kein Zweifel, dass das gelingen wird. Angesichts ihres ausgeprägten Gemeinschaftssinns feiern die Ladbergener die Feste, wie sie fallen – ob es 2021 oder erst 2022 sein wird.