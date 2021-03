„Vize-Preußen“ fehlt das nötige Glück

Im Finale standen damals Preußen Lengerich und der SV Dickenberg. Grund für die Absage war, das man sich nicht auf einen Termin einigen konnte. Schließlich wurde Preußen Lengerich kampflos zum Sieger gekürt.

Nach dem Dilemma zog der damalige Kreisjugendvorstand unter dem Vorsitz von Helmut Blom aus Leeden die Konsequenzen und machte aus der Not eine Tugend. Der damalige Pokalspielleiter Klaus Hildebrandt aus Bevergern hatte die geniale Idee, die Endspiele in allen Altersklassen zentral an einem Ort auszutragen. Daraus ist eine echte Erfolgsgeschichte entstanden. Die ersten Finalspiele 1988 im Hambrink-Stadion in Lotte wurden vor 350 Zuschauern ausgetragen. Danach stiegen die Zuschauerzahlen rasant an. Der Rekord liegt mittlerweile bei 1600 Zuschauer am 3. Oktober 2018 im Sportzentrum Ost in Ibbenbüren.

Nach einem Blick auf die Siegerliste der männlichen Nachwuchsfußballer blieb die Ibbenbürener SV in 128 ausgetragenen Endspielen 57 Mal siegreich. Bei den A-Junioren 17 Mal, bei den B-Junioren 18 Mal, bei den C-Junioren zwölf Mal und bei den D-Junioren zehn Mal.

Arminia Ibbenbüren ging vier Mal als Sieger hervor, Eintracht Mettingen drei Mal. Westfalia Hopsten und SF Lotte trugen sich jeweils zwei Mal in die Siegerliste ein. Cheruskia Laggenbeck, Preußen Lengerich, TuS Recke und Teuto Riesenbeck komplettieren die Siegerliste mit je einem Titelgewinn.

Auch bei den B-Junioren beherrschte die ISV den Wettbewerb mit 18 Titelgewinnen vor Arminia Ibbenbüren (3), Eintracht Mettingen (2), TuS Recke (2), Cheruskia Laggenbeck (2), SW Esch, Westfalia Westerkappeln, Preußen Lengerich, Westfalia Hopsten und Teuto Riesenbeck eindeutig.

Bei den C-Junioren bleibt die DJK Arminia Ibbenbüren der ISV (12) mit sieben Titelgewinnen noch auf den Fersen. Eintracht Mettingen folgt mit vier Titelgewinnen vor Cheruskia Laggenbeck (2), Preußen Lengerich (2), Westfalia Hopsten, SW Lienen, TuS Recke, SC Hörstel und SF Lotte.

Bei den D-Junioren bleibt der VfL Eintracht Mettingen der ISV (10) mit sechs Cup-Siegen auf Schlagdistanz. Westfalia Westerkappeln, Preußen Lengerich und SF Lotte durften jeweils drei Mal das Siegertreppchen betreten.

Bei den Mädchen heimste die DJK Arminia Ibbenbüren in den Altersklassen der B-, C- und D-Mädchen in 53 Finalspielen 34 Titel ein. Davon gewannen die B-Mädchen der DJK Arminia 25 Endspiele. In den 90er Jahren konnte sich auch SW Lienen mit drei Titelgewinnen erfolgreich in Szene setzen.

Die C-Mädchen nahmen erstmals 2008 in Halen am Endspieltag teil. Auch in dieser Altersklasse liegt die DJK Arminia mit sechs Titelgewinn vor Westfalia Hopsten(3), JSG Recke/Steinbeck(2) und JSG GW/Preußen Lengerich in der Siegerliste vorne.

Den ersten Kreispokalsieg feierten die D-Mädchen von Westfalia Hopsten bei der Premiere 2011 in Ladbergen und verteidigten diesen erfolgreich. Anschließend machten die JSG Recke/Steinbeck (5) und Arminia Ibbenbüren (3) das Rennen. Die Lengericher Nachwuchs-Mannschaften hatten mit allen Jahrgängen in zahlreichen Finalspielen viel Pech und wurden schon als die ewigen „Vize-Preußen“ getitelt.

Für alle Finalisten waren die Endspieltage in insgesamt 181 Finalspielen vor großem Publikum immer ein echtes Highlight und ein tolles Erlebnis. Die bis heute 32 Endspieltage wurden von 24 Vereinen ausgerichtet.