Beide Seiten hatten mit offenen Karten gespielt, bevor Micky Reiners im Oktober vergangenen Jahres als Trainer des TSV Ladbergen vorgestellt wurde. So hatte Reiners stets betont, dass er den heimischen Handball-Landesligisten nur übergangsweise – allenfalls bis zum Saisonende – betreuen und auch eher aussteigen werde, sollte sich für ihn eine Option auf höherer Ebene ergeben. Dieser Fall ist nun eingetreten. Reiners wechselt in die Sportliche Leitung des Zweitligisten ASV Hamm. Doch der TSV hat bereits einen neuen Coach gefunden – und zwar einen, der bekannt ist in der regionalen Handball-Szene: Björn Hartwig.