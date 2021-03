Geht es um Nachwuchsförderung im Handball, dann muss man über den Tellerrand hinausblicken. Viele Vereine haben das verstanden und Maßnahmen ergriffen. Micky Reiners, bis vor kurzem noch Trainer (auf Abruf) beim TSV Ladbergen, ist zum ASV Hamm-Westfalen in den Betreuerstab gewechselt. Sein Auftrag: An der Schnittstelle zwischen Junioren- und Senioren-Bereich soll er dort als Jugendscout dafür sorgen, dass der Handball-Zweitligist in den nächsten Jahren in verstärktem Maße aus eigener Quelle schöpfen und Spieler für die Profimannschaft generieren kann, die zuvor in der eigenen Jugend ausgebildet worden sind. Dass es für Reiners eine verlockende Herausforderung ist, den Job als „Koordinator der Leistungsmannschaften“, so seine offizielle Bezeichnung, anzunehmen, ist nachvollziehbar, bietet sie dem – im positiven Sinn – handballverrückten Trainer doch in mancherlei Hinsicht Perspektiven. Die Profis des ASV spielen in der 2. Liga. Die zweite Mannschaft, ein veritabler Unterbau für die gezielte Förderung des Nachwuchses, kämpft eine Klasse tiefer in der 3.