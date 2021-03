630 Kilometer bringen 1000 Euro für den guten Zweck

Vier Sponsoren und auch die Fanoffensive Ölberg e. V., die damit ihre Verbundenheit zum Jugendsport zum Ausdruck bringen möchte, gaben jeweils 25 Cent je gelaufenen Kilometer. Von den Schneemassen und kalten Tagen im Februar ließen sich die JSG-Jungs nicht abhalten und liefen insgesamt stolze 630 Kilometer. Den Erlös von 787,50 Euro haben zwei Sponsoren auf 1000 Euro aufgerundet. „Eine super Sache, was die Jungs da abgeliefert haben, menschlich eine glatte eins. Dem wollen wir auch Rechnung tragen“, hieß es aus dem Sponsorenkreis.

Lukas Oeljeklaus , einer der Kapitäne, blickt sehr zufrieden auf dieses Ergebnis der beiden Teams: „Wir haben es als Mannschaft geschafft mehrere Sponsoren mit unserer Idee zu überzeugen und haben diese auch nicht enttäuscht. Wir freuen uns das wir das deutsche Kinderhilfswerk auf diese Weise unterstützen konnten.“ Nun hoffen die jungen Handballer auf baldiges Licht am Ende des Lockdowntunnels. „Es ist eine Ewigkeit her das wir gemeinsam in der Halle zum Trainieren waren, einfach nur die Hallenschuhe wieder anziehen, den Ball wieder in der Hand zu haben und gemeinsam trainieren zu dürfen. Darauf freuen wir uns alle am meisten“, sagt Oeljeklaus weiter.

Auch Veit Kämper, Trainer der A-Jugend, freut sich über das Ergebnis. „Eine wirklich gelungene Aktion der Jungs, die zeigt, das unsere JSG-Werte verkörpert, sehr gut funktioniert und auch etwas außergewöhnlich Gutes ist. Sie haben im Lockdown quasi eine Meisterschaft der Menschlichkeit und des Charakters gewonnen. Da kann jeder einzelne richtig stolz drauf sein.“