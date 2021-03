Es liegt keine 20 Jahre zurück, da meldete jeder der hiesigen Handballvereine zwei bis sogar drei Frauenmannschaften pro Saison. Aktuell sind es in Summe noch zwei Teams, die für den TSV Ladbergen in der Bezirksliga und die HSG Hohne/Lengerich in der Kreisliga auflaufen, nachdem Kattenvennes Handballerinnen bereits 2018 in Ladbergen untergekommen waren. Nun aber brechen neue Zeiten im Frauen-Handball an: Aus drei Vereinen wird eine Spielgemeinschaft – die HSG Tecklenburger Land.