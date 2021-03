Eigentlich sollte es um Fußball gehen – genau genommen darum, ob und inwieweit die Saison 2020/21 bei den Amateurfußballern noch zu retten ist. Doch als Gundolf Walaschweki am Montag die Online-Pressekonferenz eröffnete, in der der Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen (FLVW) über die aktuelle Situation informierte, nutzte der FLVW-Präsident die Gelegenheit, um einen deftigen Seitenhieb gegen die Politik auszuteilen. Die regionalen Regelungen in Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung lasse „das ganze Westfalenland zu einem Flickenteppich werden“, sagte Walaschewski. Auf dieser „Jo-Jo-Methode“, so der Präsident, lasse sich keine seriöse Planung aufbauen. Er selbst befürworte einen harten Lockdown.