Die Fußballsaison in den Amateurspielklassen wird annulliert. Das steht seit gut einer Woche fest. Zumindest was die Meisterschaft betrifft. Offen war dagegen, wie es im Kreispokal weitergeht. Nun ist auch diese Frage beantwortet. In einer Videoschalte aller Vereine des Fußballkreises Tecklenburg einigten sich die Delegierten am Montagabend darauf, auch diesen Wettbewerb zu canceln, so wie es die meisten anderen Kreise im Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) bereitsgetan haben. Die Kreispokalsieger der vergangenen Saison, Arminia Ibbenbüren bei den Frauen und TuS Recke bei den Männern, werden entsprechend für den Westfalenpokal der Saison 2021/22 als TE-Vertreter genannt. „Das ist die beste und vernünftigste Lösung“, meinte Kreisvorsitzender Helmut Hettwer, der sich über die Einigkeit der Vereinsvertreter freut. Entsprechend verteilte er ein dickes Lob: „Wir machen schwierige Zeiten durch.