Die Führungskrise des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Wochenende die Basis auf den Plan gerufen. Auf einer außerordentlichen Konferenz in Potsdam entzogen die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände am Sonntag DFB-Präsident Fritz Keller das Vertrauen. Demnach stimmten 26 Amateurvertreter für einen Rücktritt Kellers, neun stellten sich dagegen. Zwei Vertreter enthielten sich bei der Abstimmung. Grundlage dieses Misstrauensvotums sind Äußerungen des DFB-Chefs, der den Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte. „Die Konferenz der Präsidenten der Regional- und Landesverbände missbilligt den von DFB-Präsident Fritz Keller vorgenommenen Vergleich des 1. Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler. Eine derartige Äußerung ist völlig inakzeptabel und macht uns fassungslos. Sie wird auf das Schärfste verurteilt.