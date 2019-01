Hinter verschlossenen Türen tagte am Sonntagmittag der Vorstand des Bezirksligisten Emsdetten 05. Das Thema: der Kader für die kommende Saison. Offensichtlich werden mehrere Leistungsträger die Nullfünfer am Ende der Saison verlassen. „Malte Kohl, Ladislav Velican und ich haben das Angebot nicht angenommen“, erklärte Kapitän Ugur Birdir gegenüber der Emsdettener Volkszeitung. Das Trio sei zu Gesprächen mit anderen Vereinen bereit. Verstärkung bekommen die 05er aus der A-Liga. Dabei handelt es sich um Torhüter Selwan Abdul-Rahman. Der 28-Jährige ersetzt Robert Mikulic, den die Emsdettener in der Hinrunde kurzfristig verpflichtet hatten, im Sommer aber in sein Heimatland Kroatien zurückkehrt. -cni-