Nadine Arning , Cora Drunkenmölle , Marie Hellmann und Laura Köster vertraten den TuS Germania Horstmar jetzt bei den Westfälischen U-20-Meisterschaften der Leichtathleten in Bielefeld. Während sich Hellmann und Arning beim Weit- und Dreisprung bewiesen, zeigten Köster und Drunkenmölle ihre Schnelligkeit auf den Sprintdistanzen.

Nach langer Verletzungspause lief Drunkenmölle mit einer Zeit von 8,17 Sekunden erstmals wieder an ihre persönliche Bestleistung von 8,15 Sekunden heran. In einem starken Teilnehmerfeld belegte sie über 60 Meter „flach“ den 16. Platz. Köster lief über die 60 Meter Hürden 9,51 Sekunden, was Rang sechs bedeutete.

Einen Podestplatz gab es für Arning im Dreisprung. Trotz leichter Erkältung landete sie erst nach über elf Metern im Sand. Am Ende stand Platz drei mit einer Weite von 11,06 Metern zu Buche. Im gleichen Teilnehmerfeld wurde Hellmann mit einer Weite von 10,64 Metern Fünfte. Sie erreichte außerdem dem neunten Rang im Weitsprung und verpasste mit 5,31 Metern eine Platzierung unter den besten Acht nur um neun Zentimeter. Arning beendete diese Konkurrenz auf dem zwölften Platz.

Die Hallensaison ist damit für die meisten Horstmarer Leichtathleten beendet. Anfang März messen sich noch die Sportler der Altersklasse U 16 bei den Westfälischen Meisterschaften in Paderborn.